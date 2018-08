später lesen Gespannte Ruhe Chemnitz zwischen Trauer und Hetze FOTO: Sebastian Willnow FOTO: Sebastian Willnow Teilen

Auf dem Bürgersteig liegen Blumen. Sie markieren den Ort, an dem am Sonntag in Chemnitz ein Mann niedergestochen wurde, der später an seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus starb. Der Grund für den Streit zwischen dem Deutschen und mehreren Ausländern ist bisher unklar. Von Martin Kloth, dpa