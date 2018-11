später lesen Hintergrund Die Bedeutung des Kriegszustandes in der Ukraine FOTO: Alexander Shulman FOTO: Alexander Shulman Teilen

Twittern

Teilen



In der Ukraine soll an diesem Mittwoch das Kriegsrecht in Kraft treten. Es war am Montag vom Parlament für 30 Tage beschlossen worden und wird erstmals in der Geschichte der unabhängigen Ukraine verhängt. dpa