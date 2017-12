später lesen Hintergrund Die Trainerwechsel in der Bundesliga in der Saison 2017/18 FOTO: Andreas Gebert FOTO: Andreas Gebert Teilen

Der 1. FC Köln hat sich am Sonntag von Trainer Peter Stöger getrennt. Die bisherigen Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga in der Saison 2017/18: dpa