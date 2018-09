später lesen Eine Geschichte des Streits Die Zentralmoschee in Köln FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Twittern

Teilen



Die Zentralmoschee der Ditib in Köln ist der größte Moschee-Komplex bundesweit - und hat so viele Schlagzeilen produziert wie wohl noch kein anderer Moscheebau in Deutschland. dpa