Hintergrund : Die Zielobjekte chinesischer Investoren

Roboter stehen bei eienr Messe am Stand von Kuka. Foto: Julian Stratenschulte/dpa.

Berlin Die technologische Weltspitze hat die chinesische Regierung als Ziel ausgegeben. Die Übernahme ausländischer Hightech-Firmen soll helfen, die Lücke zu den USA, Japan und Europa zu schließen.

In Deutschland sind die Chinesen überwiegend an Industrieunternehmen interessiert. In den vergangenen Jahren haben Konzerne aus dem Reich der Mitte hierzulande mehrere Firmen übernommen. Eine Auswahl: