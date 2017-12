später lesen Kurzporträt Engagiert für Klima und Europa: Annalena Baerbock FOTO: Georg Wendt FOTO: Georg Wendt Teilen

Twittern

Teilen



In der Lausitz kennt Annalena Baerbock sich aus. Warum der Braunkohlebergbau Gewässer rot färben kann, kann die Grünen-Politikerin ebenso erklären wie die Gefahren, die an den Ufern künstlich angelegter Seen in stillgelegten Tagebauen lauern. dpa