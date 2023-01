Probleme beim Bearbeiten gespeicherter Daten : Wenn Daten weg sind bei der Grundsteuer-Erklärung – Daran könnte es liegen

Unser Autor muss seine Grundsteuer-Erklärung neu machen. Warum, erklärt er hier. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Trier Haben Sie Ihre Grundsteuer-Erklärung im einfachen Internet-Tool vorausgefüllt und sind nun alle ihre bereits eingegeben Daten verschwunden? Welche Probleme es beim Speichern und Weiterbearbeiten geben und was helfen kann.

Eigentlich ist die Internet-Seite, auf der Standardfälle bei der Grundsteuer eingegeben werden können, relativ einfach aufgebaut. Zumindest lässt sich auf www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de in der Regel die Grundsteuer-Erklärung schnell erledigen (einen Erfahrungsbericht finden Sie hier).

Alle eingegeben Daten können weg sein

Doch wenn Sie – wie der Autor dieses Textes – die meisten Daten schon früher eingegeben haben und nun zurückkehren wollen, um den Rest zu ergänzen, kann es große Probleme geben. Sie können dann schlichtweg nicht mehr auf das zugreifen, was Sie eingegeben haben. Alle bisherige Arbeit kann in diesem Fall umsonst gewesen sein. Dazu gibt es im Hilfebereich, auf den Fragesteller verwiesen werden, einige Hinweise (hier finden Sie einen Link zu dieser Antwort). Hier finden Sie die verschiedenen Hintergründe und zumindest eine mögliche Lösung.

Problem 1 mit Lösung: der Browser und das verwendete Gerät

Erstes und in diesem Fall wahrscheinlich einfach zu behebendes Problem: Sie haben bei der ersten Eingabe einen anderen Browser verwendet als nun. Wenn Sie etwa im Chrome-Browser gestartet sind, dürfen Sie nun nicht zum Firefox wechseln. Und: Sie müssen die Eingaben am selben Gerät wie beim ersten Mal machen. Darauf immerhin – daran erinnert sich auch der Autor – ist schon bei der ersten Speicherung hingewiesen worden. Allerdings: Zumindest bei ihm kann es nicht daran gelegen haben. Erste Eingaben (und später an dieser Stelle problemlos zu ergänzende weitere Eingaben) sind auf demselben Laptop gemacht worden.

Problem 2: Cookies sind gelöscht

Warum aber ist dies eigentlich notwendig? Dies wird im Hilfebereich erklärt: Die Eingaben werden nicht auf einem Server, sondern durch Cookies in den Browserdaten des Gerätes gespeichert. Hier steckt allerdings ein Risiko in Sachen Datenverlust. Wenn Sie ihren Browser so eingestellt haben, dass dieser regelmäßig Cookies löscht, sind auch Ihre bisher eingegebenen Daten weg.

Problem 3: Störung auf Anbieterseite

Es gibt sogar die Möglichkeit, dass Sie all dies beachtet haben und dennoch neu beginnen müssen. Denn wie heißt es ernüchternd mit Blick auf weitere Fälle: „Leider hatten wir eine kurzzeitige Störung beim Auslesen der Cookie-Daten. Falls die obige Hilfestellung Ihnen nicht weiterhelfen konnte, können wir einen Datenverlust deshalb unglücklicherweise nicht ausschließen. Wir bitten Sie die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.“ Wenn Sie in diesem Zeitraum ihre Daten eingegeben haben, ist also schlichtweg alles verloren – dass Sie selbst nichts dafür können, tröstet wohl wenig.

Fristverlängerung beantragen