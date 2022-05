Sorgen in der Belegschaft : Patentverletzung? - Ford droht Verkaufsverbot in Deutschland

Die Belegschaft des Fordwerkes in Saarlouis blickt in eine ungewisse Zukunft. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Saarlouis Wenn Ford nicht reagiert, wird das Urteil zu der Patentverletzung in zwei Wochen vollstreckt. Die Belegschaft im Werk in Saarlouis zittert, weil es in Konkurrenz zum Werk in Valencia steht. Jetzt fordert der Betriebsrat Klarheit von der Geschäftsführung.