Hintergrund : Basis-Wissen über die EU und ihre Arbeit

In der Union leben gut 500 Millionen Einwohner. Foto: Monika Skolimowska.

Brüssel Zur Europäischen Union (EU) gehören bis zum angekündigten Austritt Großbritanniens 28 Länder. Deutschland ist von Beginn an dabei. In der Union leben gut 500 Millionen Einwohner.

Der Staatenbund will unter anderem bei Wirtschaft, Finanzen, Sicherheit und Außenpolitik mit einer Stimme sprechen. Im sogenannten Binnenmarkt der EU können sich Menschen, Kapital, Waren und Dienstleistungen weitgehend frei bewegen.

Gegründet wurde das Staatenbündnis als Reaktion auf das Leid des Zweiten Weltkrieges. Anfang der 1950er Jahre beschlossen Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg zunächst ihre Zusammenarbeit in den rüstungsrelevanten Branchen Kohle und Stahl.

Mit den Römischen Verträgen wurde 1957 der EU-Vorläufer Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gegründet. Seit dem Vertrag von Maastricht 1992 trägt die Gruppe den Namen Europäische Union. Ihre wichtigsten Institutionen sitzen in Brüssel, Luxemburg und Straßburg.

Nach und nach schlossen sich weitere Staaten an. Die umfangreichste Erweiterung gab es 2004 mit dem Beitritt von zehn großteils osteuropäischen Ländern. Norwegen, Island, die Schweiz sowie mehrere Kleinstaaten in Europa gehören nicht zur EU, sind aber über Verträge eng an sie gebunden. Zudem bemühen sich die Türkei sowie sechs Balkanländer um eine Aufnahme.