Zähes Ringen auf G20-Gipfel : Klima, Freihandel und ein Burgfrieden

Die G20-Staats- und Regierungschefs haben sich beim Gipfel in Japan trotz tiefgreifender Meinungsunterschiede auf eine gemeinsame Abschlusserklärung verständigt. Foto: kyodo.

Osaka Es war schon von einem „Gipfel des Stillstands“ die Rede. Mit US-Präsident Donald Trump findet die Gruppe der großen Industrieländer (G20) in wichtigen globalen Fragen immer seltener einen Konsens.

Trotz einiger Enttäuschungen gab es auf dem zweitägigen Gipfel in Osaka in Japan nicht nur wichtige bilaterale Treffen und Initiativen, sondern auch bedeutende Vereinbarungen und sogar ein historisches Abkommen:

KLIMA: Hier steht es im dritten Jahr in Folge 19 zu 1: Die USA bekräftigen ihren Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aus Rücksicht auf ihre Wirtschaft, während die anderen Staaten energisch die Klimaschutz-Ziele umsetzen wollen. Das Bekenntnis gegen den Willen der USA stieß auf viel Lob von Klimaschützern.

WELTHANDEL: Das zweite Jahr in Folge gibt es kein Bekenntnis mehr gegen „Protektionismus“ oder „unfaire Handelspraktiken“ wie noch 2017 in Hamburg unter deutscher G20-Präsidentschaft. Die G20-Länder wollen nur ihre „Märkte offenhalten“. Eine Würdigung des „multilateralen Handelssystems“ wie im Vorjahr in Buenos Aires fehlt auch.