„Green Deal“ : Klimarevolution in Europa als Modell für die Welt

Brüssel Um die Überhitzung der Erde zu stoppen, soll die Europäische Union ab 2050 keine neuen Treibhausgase mehr in die Atmosphäre blasen. Das ist das Ziel des „Green Deal“. Aber ist das überhaupt möglich?

Europa soll in 30 Jahren völlig anders aussehen und der Welt zeigen, wie das geht: eine moderne Wirtschaft, die die Erde nicht kaputt macht. Den Plan für dieses „klimaneutrale“ Europa 2050 - den „Green Deal“ - stellt die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen an diesem Mittwoch vor. Es geht um eine ökonomische Revolution, die jeden betrifft. Doch längst nicht alle ziehen mit.

Sorgen machen muss sich von der Leyen, weil Polen, Ungarn und Tschechien das Ziel der Klimaneutralität 2050 bisher nicht unterstützen. Kommen sie beim EU-Gipfel am Donnerstag nicht an Bord, wäre das Schicksal des „Green Deal“ ungewiss. Das gewünschte Signal an die in Madrid laufende UN-Klimakonferenz wäre verpufft.