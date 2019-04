später lesen Vorbereitungen auf „No Deal“ Kollaps an der Küste? - Europäische Häfen und der Brexit Teilen

An keinem anderen Ort ist Großbritannien dem europäischen Festland so nahe, an guten Tagen kann man sie von hier aus sogar sehen - die berühmten Kreidefelsen von Dover. Von Julia Naue und Annette Birschel, dpa