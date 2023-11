Parlament, Gemeinderäte, Bürgermeister Wann wird gewählt? Der Überblick für die Region, Deutschland und Nachbarländer

Die nächste Wahl zum Europäischen Parlament findet vom 6. bis 9. Juni 2024 statt. Die „Europawahl“ wird in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) abgehalten, Sitz des Parlaments ist Straßburg. Die Zeitspanne von mehreren Tagen gilt für alle EU-Mitgliedstaaten.In den meisten Mitgliedstaaten wird wie in Deutschland an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag gewählt. Damit wird die Wahl in Deutschland am 9. Juni 2024 stattfinden. Üblicherweise wird sie in Rheinland-Pfalz zeitgleich mit der Kommunalwahl abgehalten (siehe oben).