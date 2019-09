Analyse : Nach dem Urteil: Johnson gefangen im Netz seiner Winkelzüge

London/New York Als die Vorsitzende des obersten britischen Gerichts, Lady Brenda Hale, am Dienstag ihr Urteil zu der von Boris Johnson auferlegen Parlamentspause verkündete, zierte eine handtellergroße Brosche in Form einer Spinne ihren Kragen.

„Die Auswirkung auf die Fundamente unserer Demokratie waren extrem“, sagte Hale zu der fünfwöchigen Zwangspause. Mit dem EU-Austritt stehe ein grundlegender Wandel in der britischen Verfassung an. „Das Parlament und besonders das Unterhaus als die gewählte Volksvertretung hat das Recht auf eine Stimme darüber, wie diese Veränderung geschehen soll“, so Hale.

Trotzdem droht der Regierungschef weiterhin mit einem No-Deal-Brexit. Großbritannien werde am 31. Oktober aus der EU ausscheiden, „komme was wolle“, sagte er am Dienstag am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Wie er das Gesetz umgehen will, hat er bisher nicht offenbart. Doch jeder Versuch, Schlupflöcher zu finden, dürfte unweigerlich wieder vor Gericht landen. Was hat Johnson vor?