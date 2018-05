später lesen Empörung in Italien Nach Oettinger-Wirbel: EU-Kommission gelobt Zurückhaltung FOTO: Wiktor Dabkowski FOTO: Wiktor Dabkowski Teilen

Twittern

Teilen



Nach der Empörung über eine Wahlempfehlung von EU-Kommissar Günther Oettinger an die Italiener hat die Brüsseler Behörde klargestellt, dass sie sich nicht in die Politik in Rom einmischen will. dpa