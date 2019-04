später lesen Migrationspaket Neue Chancen und ein fast friedlicher Seehofer Teilen

Im Sommer 2018 hat sich Horst Seehofer im Streit um Zurückweisungen an der Grenze als knallharter Law-and-Order-Minister in Szene gesetzt. Am Ende galt er als Unruhestifter, den CSU-Vorsitz war er los. Von Anne-Beatrice Clasmann, dpa