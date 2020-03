Virus-Ausbreitung eindämmen : „Rebellen“ in der Corona-Krise - Bleibt verdammt noch mal zu Hause!

„Rebellen“ in der Corona-Krise - Bleibt verdammt noch mal zu Hause!

Meinung Düsseldorf Im Horrorfilm sterben die Dumm-Dreisten als Erstes. Im echten Leben erhöht, wer noch immer demonstrativ in Gruppen unterwegs ist, das Risiko für alle anderen.

Liebe Mitmenschen, die Ihr jetzt noch fröhlich rausgeht, um in großen Gruppen Weinschorle oder Dosenbier zu trinken, anzugrillen oder auf einer quasi-illegalen „Corona-Party“ abzutanzen – ich verstehe euren Freiheitsdrang. Eure Sehnsucht nach Gesellschaft und den ersten echten Sonnenstrahlen nach einem langen Winter. Wirklich.

Und ich hasse es auch, wie ein Kleinkind behandelt zu werden. Aber gerade deshalb verhalte ich mich freiwillig vernünftig. Mache es mir im Home Office bequem und danke denen, die das nicht können (Bauern und Supermarkt-Kassierern, Pflegern, Polizisten, Ärzten usw.). Ihr aber – und von Euch gibt es offenbar mehrere Zehntausend – drängt euch bis zur letzten Minute in die Biergärten und Clubs oder verabredet euch danach privat mit euren paar dutzend (hundert?) Kumpels und Freundinnen.

Zum hundertsten Mal: Niemand reagiert über. Schulen und Läden, Kirchen und Bordelle und sogar die hochheilige Bundesliga mussten nicht aus Jux und Dollerei auf unbestimmte Zeit dichtmachen. Das hier ist auch kein Fall von deutschem Strebertum. Die ganze Welt steckt in einer Naturkatastrophe in Zeitlupe, die Zehntausende Tote fordern wird. Eher mehr.

Es ist irrelevant, dass hierzulande bislang erst „ein paar Menschen“ am Coronavirus gestorben sind, und erst recht ist es irrelevant, wie wenige das im Vergleich zu den Grippe-, Krebs-, Unfall- und sonstigen Toten sind. Der Punkt ist, dass die Menschen in Norditalien noch vor anderthalb Wochen genau so gedacht haben wie Ihr – und jetzt bestehen ihre Lokalzeitungen praktisch nur noch aus Todesanzeigen, weil die überforderten Ärzte manche bewusst sterben lassen müssen. Die Krematorien laufen rund um die Uhr. Und die Akkord-Beerdigungen müssen ohne die Hinterbliebenen stattfinden. Sowas kommt von sowas.