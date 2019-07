Analyse : Rettung in der Sackgasse

Rettung in der Sackgasse

Flüchtlinge werden nördlich der libyschen Stadt Sabratha aus einem Schlauchboot gerettet. Ihnen droht oft der Rücktransport in das Bürgerkriegsland. Foto: Emilio Morenatti/AP.

Rom Carola Rackete steigt aus einem Auto, sie sagt kein Wort, sieht konzentriert aus. Ein Polizist mit Sonnenbrille empfängt die Frau mit den langen Dreadlocks, an der sich gerade die Geister scheiden.

Mit einem grauen Schiff der Finanzpolizei fährt die deutsche Kapitänin von Lampedusa zum Ermittlungsrichter. Ironie des Schicksals: Es ist eines jener Schiffe, das sie vor einigen Tagen an der Einfahrt in den Hafen von Lampedusa hindern wollte.

Rackete fuhr dennoch mit 40 Migranten an Bord der „Sea-Watch 3“ los und wurde festgenommen. Für viele ist sie nun die „Kapitänin der Herzen“. Sogar das deutsche Staatsoberhaupt, Präsident Frank-Walter Steinmeier, setzt sich für die 31-Jährige aus Niedersachsen ein. Minister der Bundesregierung fordern ihre Freilassung und kritisieren Roms populistische Regierung. Italienische Medien sehen eine diplomatische Krise und „Eiszeit“ zwischen Deutschland und Italien heraufziehen. Racketes Fans haben mehr als eine Million Euro für Sea-Watch gespendet.

Worte wie „Solidarität“ und „moralische Werte“ hängen in der Luft. Und sind doch nur leere Hülsen. „Worte allein bringen uns nicht weiter“, sagte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer, „wir erwarten Taten“.

Dort, wo die EU-Länder - eingeschlossen Deutschland - sich seit Jahren politisch entzweien, muss nun die Justiz entscheiden. An einem Richter in der sizilianischen Stadt Agrigent hängt nicht nur das Schicksal der Weltenbummlerin Rackete. Er bestimmt gewissermaßen auch Europas Migrationspolitik.

Doch Italien ist nicht zur Aufnahme von Migranten verpflichtet. Wenige Tage vor der unerlaubten Einfahrt der „Sea-Watch 3„ hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen Antrag der Organisation abgewiesen, in Italien anlegen zu dürfen. „Es gibt keine seerechtliche Regelung, wie jetzt zu verfahren ist. Es ist nicht eindeutig so, dass Italien die Flüchtlinge aufnehmen müsste“, sagte der Seerechtsexperte von der Universität Hamburg, Valentin Schatz.

Zwar gibt Italiens rechtspopulistischer Innenminister Matteo Salvini gerne an, dass er die Ankünfte in Italien weitestgehend gestoppt hat. Doch unbemerkt von den Medien kommen kontinuierlich Migranten an. Sie landen mit kleinen „Geisterbooten“ auf Lampedusa oder werden von der italienischen Küstenwache geleitet.