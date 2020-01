Scheidungen und Skandale : Schon vor Harry gab es royale „Rückzieher“

Berlin Der Rückzug von Prinz Harry und Herzogin Meghan erschüttert die britische Königsfamilie. Aber es gibt Vorläufer für die beiden.

15 Jahre nach der „Traumhochzeit“ findet die unglückliche Ehe von Prinzessin Diana und Prinz Charles ein nüchternes Ende. Diana ist fortan nicht mehr „Königliche Hoheit“, sondern „Diana, Prinzessin von Wales“. Die damals 35 Jahre alte Prinzessin von Wales ist nach dem in der Scheidungsvereinbarung festgelegten Entzug des Titels rein formell nicht mehr Mitglied des Königshauses. Am 31. August 1997 stirbt sie bei einem Autounfall in Paris.