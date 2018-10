später lesen Porträt Tasuku Honjo: Schon als Kind wollte er Medizin studieren FOTO: Nobuki Ito FOTO: Nobuki Ito Teilen

Als Kind liebte es Tasuku Honjo, in der Natur zu sein und den Saturn zu beobachten. Geboren am 27. Januar 1942 in Kyoto, verschlang Honjo im Alter von gerade einmal zehn Jahren die Biografie des berühmten japanischen Mediziners und Mikrobiologen Hideyo Noguchi (1876-1928) - und beschloss, eines Tages selber Medizin zu studieren. Von Lars Nicolaysen, dpa