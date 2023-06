Abstimmung Europa, Bürgermeister, Parlament: Wann wird gewählt? Wer wurde gewählt?

Die Zeitspanne von mehreren Tagen gilt für alle EU-Mitgliedstaaten. Damit soll laut Bundeswahlleiterin gewährleistet werden, dass die verschiedenen Wahltraditionen beibehalten werden können. In den meisten Mitgliedstaaten werde wie in Deutschland an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag gewählt. Damit dürfte die Wahl in Deutschland am 9. Juni 2024 stattfinden. Wann in Deutschland gewählt wird, müsse aber noch formell entschieden werden, sagte eine Sprecherin der Bundeswahlleiterin. Die Entscheidung werde von der Bundesregierung bekanntgegeben. (dpa)