Analyse : Überflieger Ramelow braucht einen Plan B fürs Weiterregieren

Wahlsieger in Thüringen: Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa.

Erfurt Er ist der strahlende Gewinner der Landtagswahl in Thüringen - und kann trotzdem noch viel verlieren: Bodo Ramelow, seit 2014 Deutschlands einziger Ministerpräsident der Linken. Bei der Abstimmung am Sonntag schafft der 63-Jährige eine politische Premiere.

„Schwierige Konstellation“, „wir geben nicht auf“, „wir brauchen eine Regierungsidee“, so die Protagonisten von Rot-Rot-Grün bei den Wahlpartys. Der Erfurter Politikwissenschaftler Andre Brodocz glaubt, wer Rot-Rot-Grün wollte, habe zur Sicherheit die Linke gewählt. Zuversicht versprüht am Wahlabend vor allem Spitzenmann Ramelow.

Mohring, der geschockt wirkt, lässt zunächst offen, wie seine Partei agieren will. Mit einem solchen Wahlausgang habe er nicht gerechnet. Mohring hat eine Tolerierung von Rot-Rot-Grün oder - als politisches Novum - eine Koalition mit der Linken stets ausgeschlossen. Doch am Wahlabend ändert sich sein Unterton. Es gebe keine einfachen Antworten, sagt der 47-Jährige. Natürlich stehe seine Partei in der Verantwortung für das Land. Sie werde schauen, „was man gemeinsam mit dem Wahlergebnis machen kann“.