Umweltbundesamt: Diese Städte überschreiten die Grenzwerte

Das Umweltbundesamt sammelt und bewertet die Daten von über 500 Messstationen deutschlandweit. Nicht alle Stationen arbeiten vollautomatisch. Die manuell ermittelten Werte liegen für 2017 noch nicht vor. dpa

Das Amt hat daher für einige Städte nur eine Einschätzung abgegeben, ob sie den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft bei Stickstoffdioxid (NO2) im Jahresmittel einhalten oder nicht.

Sichere Überschreitung 2017: 37 Städte



Jahresmittelwert 2016 Jahresmittelwert 2017

München 80 78

Stuttgart 82 73

Köln 63 62

Reutlingen 66 60

Hamburg 62 58

Düsseldorf 58 56

Kiel 65 56

Heilbronn 57 55

Darmstadt 55 52

Ludwigsburg 53 51

Dortmund 51 50

Wiesbaden 53 50

Berlin 52 49

Freiburg im Breisgau 41 49

Oberhausen 48 49

Oldenburg (Oldb) 50 49

Wuppertal 49 49

Hagen 51 48

Mainz 53 48

Tübingen 48 48

Frankfurt am Main 52 47

Solingen (2017 neu) - 47

Aachen 49 46

Gelsenkirchen 48 46

Leverkusen 45 46

Limburg a.d. Lahn 60 45

Mannheim 46 45

Augsburg 46 44

Hannover 55 44

Ludwigshafen am Rhein 46 44

Osnabrück 48 44

Halle (Saale) 46 43

Leonberg 47 43

Nürnberg 46 43

Gießen 44 42

Essen 51 41

Regensburg 42 41

Wahrscheinliche Überschreitung 2017: 29 Städte



Jahresmittelwert 2016 Jahresmittelwert 2017

Düren 60 -

Backnang 56 -

Marbach am Neckar 55 -

Esslingen am Neckar 54 -

Offenbach am Main 51 -

Bochum 50 -

Paderborn 50 -

Bielefeld 49 -

Bonn 49 -

Herrenberg 49 -

Mühlacker 49 -

Ravensburg 49 -

Siegen 48 -

Hürth 47 -

Leinfelden-Echterdingen 47 -

Pleidelsheim 47 -

Herne 45 -

Mülheim an der Ruhr 45 -

Neuss 45 -

Witten 45 -

Heidenheim an der Brenz 44 -

Hildesheim 44 -

Kuchen 44 -

Mönchengladbach 44 -

Schwerte 44 -

Bensheim 43 -

Dinslaken 43 -

Hameln 43 -

Schwäbisch Gmünd 43 -

Sichere Unterschreitung 2017: 10 Städte



- Jahresmittelwert 2016 Jahresmittelwert 2017

Dresden 45 40

Koblenz 43 40

Leipzig 42 40

Bremen 41 39

Fulda 41 39

Kassel 43 39

Norderstedt 44 39

Würzburg 42 38

Marburg 47 36

Potsdam 43 34

Wahrscheinliche Unterschreitung 2017: 15 Städte



- Jahresmittelwert 2016 Jahresmittelwert 2017

Eschweiler 42 -

Gladbeck 42 -

Heidelberg 42 -

Remscheid 42 -

Walzbachtal 42 -

Freiberg am Neckar 41 -

Halle (Westf.) 41 -

Ilsfeld 41 -

Krefeld 41 -

Langenfeld (Rhld.) 41 -

Markgröningen 41 -

Mettmann 41 -

Mögglingen 41 -

Overath 41 -

Rüsselsheim am Main 41 -