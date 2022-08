Energiepreise : Vergleichsportale: Strom wird deutlich teurer

Heidelberg Wer den Brief seiner Stromanbieters schon im Briefkasten gefunden hat, weiß es bereits: Energie wird viel teurer. Vergleichsportale sagen, wie viel Verbraucher mehr bezahlen müssen.

Für Haushalte in Deutschland wird der Strom nach Beobachtungen von Vergleichsportalen deutlich teurer. Das Portal Verivox zählte nach eigenen Angaben für August, September und Oktober 123 Preissteigerungen von Grundversorgern mit einer durchschnittlichen Erhöhung um 25 Prozent. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden bedeute das im Durchschnitt Mehrkosten in Höhe von 311 Euro jährlich. Zuvor hatte Wettbewerber Check24 schon von einer Preissteigerung in Höhe von 47,4 Prozent im September berichtet.