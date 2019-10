Porträt : Vom Bio-Unterricht zum Nobelpreis: US-Forscher Gregg Semenza

Gregg Semenza, US-Pädiater und Professor an der Johns Hopkins University, hat mehr als 400 wissenschaftliche Artikel verfasst und bereits zahlreiche renommierte Preise bekommen. Foto: Will Kirk/Johns Hopkins University/AP/dpa.

New York Gregg Semenzas Faszination für Wissenschaft begann im Biologie-Unterricht der High School. Seine Lehrerin habe ihm „die Wunder der Biologie und das Aufregende daran, etwas fundamental zu verstehen“ vermittelt, sagte der nun frisch gekürte Medizin-Nobelpreisträger einmal.

Geboren wurde Semenza 1956 in New York als ältestes von fünf Kindern eines Psychotherapeuten und einer Grundschullehrerin. Später zog die Familie in einen nördlichen Vorort der Metropole.

Nach der Schule ging Semenza an die Elite-Universität Harvard, um Genetik zu studieren. Als eine Freundin seiner Familie ein Kind mit Down-Syndrom bekam, änderten sich seine Forschungsinteressen. „Diese Erfahrung hat mich mehr in die Richtung der medizinischen Genetik gebracht, als es um den Doktortitel ging. Das war eine große Veränderung für mich.“ Nach dem Harvard-Abschluss ging Semenza an die University of Pennsylvania, forschte am Erbsubstanz-Molekül DNA und spezialisierte sich zum Kinderarzt.