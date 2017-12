später lesen Kurzbiografie Vorsitzender Richter Mario Plein leitet den Prozess FOTO: --- FOTO: --- Teilen

Twittern

Teilen



Der Loveparade-Prozess wird von Mario Plein geführt. Der 46-Jährige ist Vorsitzender Richter am Landgericht Duisburg. Er stammt aus Mülheim an der Ruhr und ist seit 2002 Richter am Landgericht Duisburg, seit 2011 Vorsitzender Richter. dpa