Politik : Wann wird gewählt? Termine für Abstimmungen in Gemeinden, Bundesländern und Nachbarstaaten

Wann wird gewählt? Termine für Abstimmungen in Gemeinden, Bundesländern und Nachbarstaaten

Service Die Stelle eines Stadtoberhaupts muss neu besetzt werden. In verschiedenen Orten steht die Wahl des Gemeinderats an. Und ein Bundesland wählt seine zukünftigen Abgeordneten. Hier gibt es den Überblick, wann, wo und wer.

Entscheiden, wer mich vertritt: Wahlen sind fundamentaler Bestandteil der Demokratie. Wir geben einen Überblick, welche Wahlen in der Region Trier, Deutschland und Europa demnächst anstehen. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert.

Kreis Bernkastel-Wittlich

Die nächste Landrat swahl steht voraussichtlich 2027 an. 2019 wurde Kreischef Gregor Eibes (CDU) als einziger Kandidat der Landratswahl in seinem Amt bestätigt.

Die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach haben am 6. März 2022 Stadtchef Marcus Heintel (SPD) für weitere acht Jahre im Amt bestätigt. So haben wir berichtet .

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Im Januar und Februar 2022 hat die Verbandsgemeinde Bitburger-Land einen neuen Bürgermeister gewählt. In der Stichwahl setzte sich Janine Fischer durch .

Die VG Arzfeld hat am 20.2. 2022 mit Johannes Kuhl (CDU) einen neuen Bürgermeister bestimmt. Er war der einzige Kandidat.

Die Verbandsgemeinde Speicher hat am 27. März und 10. April 2022 einen neuen Chef gewählt, es handelt sich um Marcus Konrad (CDU). Er setzte sich in der Stichwahl gegen SPD-Kandidat Jürgen Rauschenbach durch. Konrad tritt sein Amt im August 2022 an.