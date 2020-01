Hintergrund : Wie die Deutschen aus Wuhan untergebracht werden

Berlin Rund zwei Wochen lang werden die aus China zurückgeflogenen Deutschen und ihre Angehörigen nach ihrer Ankunft am Samstag auf einem Luftwaffenstützpunkt der Bundeswehr in Quarantäne kommen.

Die Kaserne liegt am Stadtrand von Germersheim in Rheinland-Pfalz, rund 40 km südwestlich von Mannheim und Heidelberg. Vom Frankfurter Flughafen sind es rund eineinhalb Stunden Fahrt. Den Transport übernimmt das Deutsche Rote Kreuz (DRK). In der Kaserne ist ein eigenes Gebäude für die Menschen vorgesehen, das nach Bundeswehrangaben erst kürzlich renoviert wurde und neu bezogen wird.