Großdemos meist friedlich : Wie radikal ist der Klimaprotest?

Stuttgart Es könnte ein heißer Herbst werden, und das nicht nur wegen der direkten Folgen des Klimawandels.

Je größer der Umweltprotest auf deutschen Straßen wird, desto mehr bekommen ihn die Bürger hautnah zu spüren. Vor einer Woche legten Aktivisten im Rahmen des globalen „Klimastreiks“ in mehreren Großstädten den Verkehr lahm und verärgerten Autofahrer von Stuttgart bis Berlin. In Hamburg rückten gar Wasserwerfer an, auch wenn sie nicht zum Einsatz kamen. In Frankfurt drangen Protestierer in die Paulskirche ein. In Stuttgart blockierten Anhänger einer antikapitalistischen Untergruppe eine Filiale der Deutschen Bank.