Hintergrund : Zwischen Freundschaft und Eiszeit - die USA und der Iran

In Teheran verbrennen Demonstranten eine selbstgemalte US-Flagge. Foto: Ebrahim Noroozi/AP.

Washington/Teheran Es ist längst Geschichte, dass die USA und der Iran einst enge Partner waren. Entspannung versprach das Wiener Atomabkommen von 2015, doch der von Präsident Donald Trump forcierte einseitige Ausstieg der USA machte die Hoffnung zunichte.

DER PUTSCH: 1953 bringen die USA und Großbritannien Irans demokratisch gewählten Ministerpräsidenten Mohammed Mossadegh zu Fall und stellen die Macht des Schahs wieder her. Mossadegh hatte sich den Zorn Londons und Washingtons zugezogen, weil er die Verstaatlichung der Ölindustrie verteidigte. 60 Jahre später gibt der US-Geheimdienst CIA seine Beteiligung an dem Putsch erstmals öffentlich zu.

DIE REVOLUTION: Nach monatelangen Streiks und Demonstrationen zieht der von den USA unterstützte Schah Mohammed Reza Pahlavi 1979 ins Exil. Ajatollah Khomeini ruft die Islamische Republik Iran aus. Am 4. November besetzen Studenten die US-Botschaft in Teheran, nehmen 52 Amerikaner in Geiselhaft und fordern die Auslieferung des Schahs. Washington verhängt Sanktionen, die Geiselnahme endet nach 444 Tagen.