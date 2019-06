Nicht mal er weiß es genau : Zwischen Lüge und Wahrheit: Wie viele Menschen tötete Högel?

Oldenburg Zahlen, immer wieder diese Zahlen. „Sterbefall 1“, „Sterbefall 2“ und weiter bis zum „Sterbefall 100“. Eine Liste des Grauens. Hinter jeder Zahl ein Toter, ein Opfer, ein Einzelschicksal. Wie viele Menschen der Ex-Krankenpfleger Niels Högel ermordete, weiß nur er.

In 85 Fällen sah die Kammer des Oldenburger Landgerichts die Morde als erwiesen an. In 15 Fällen kam das Gericht nicht zu einer „hinreichenden Gewissheit“ und entschied auf Freispruch. Diese Fälle wurden alle nach dem Grundsatz „In dubio pro reo“ (Im Zweifel für den Angeklagten) gefällt, wie Richter Sebastian Bührmann sagte. Vor allem für die Angehörigen ist das schwierig. „Wir entlassen Sie in Ungewissheiten, die für Sie so quälend sein müssen. Wir müssen Ihre Hoffnungen in diesem Moment enttäuschen“, sagte Bührmann.