Unwetter Hochwasser-Alarm: Feuerwehrmann stirbt, ICE entgleist

Bei einer solchen Rettungsaktion in Pfaffenhofen an der Ilm in Oberbayern starb ein 42-jähriger Feuerwehrmann. Dem zuständigen Landratsamt zufolge kenterte er bei einem Einsatz mit drei Kollegen mit dem Schlauchboot und wurde am frühen Morgen tot geborgen. Sein Tod löste Bestürzung aus. In Offingen in Schwaben wurde ein weiterer Feuerwehrmann vermisst. Der 22-Jährige war ebenfalls in einem Boot unterwegs. In Schrobenhausen wurde in einem überfluteten Keller eine vermisste Frau vermutet.