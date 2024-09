Überflutungsgefahr Hochwasser steigt - Erste Straßen an der Oder überflutet

In der brandenburgischen Grenzregion zu Polen wird die Hochwasserlage an der Oder ernster - die Pegelstände steigen weiter und erste Straßen sind überflutet. In Eisenhüttenstadt ist das Wasser an einige Häuser herangekommen, es stand vereinzelt auch in Gärten und Garagen. Im rund 15 Kilometer entfernten Ratzdorf, wo das Erreichen der höchsten Hochwasseralarmstufe am Dienstagabend erwartet wurde, waren weite Teile der Natur bis zum Schutzdeich überflutet. Von größeren Schäden berichteten die Hochwasser-Regionen bislang aber nicht.