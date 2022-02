Konjunktur : Hohe Inflation bereitet EZB zunehmend Sorge

Frankfurt/Main Die Teuerung in Deutschland wie im Euroraum hält sich auf hohem Niveau. Ökonomen gehen davon aus, dass Europas Währungshüter demnächst gegensteuern werden.

Im Lichte weiterer Daten zu Inflation und Konjunktur werde die Lage im März neu beurteilt, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt. Sie betonte zugleich, die EZB werde sich nicht treiben lassen: „Wir werden die Zinsen nicht erhöhen, solange die Nettoanleihenkäufe anhalten.“

Lagarde räumte ein, die Inflation sei im Dezember und Januar angesichts eines unvorhersehbaren Energiepreisschocks „überraschend“ stark gestiegen. Das habe im EZB-Rat einhellig für Besorgnis gesorgt. „Die Situation hat sich in der Tat geändert“, sagte die Französin. Vor allem auf kurze Sicht dürfte die Inflation hoch bleiben.

Neue Prognosen im März

Im März liegen dem EZB-Rat neue Prognosen des Mitarbeiterstabes vor. Häufig nimmt das oberste Entscheidungsgremium der Notenbank diese Projektionen zum Anlass, größere geldpolitische Entscheidungen zu treffen. Anders als noch im Dezember habe Lagarde eine Zinserhöhung im laufenden Jahr nicht ausdrücklich ausgeschlossen, analysierte Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Bank Berenberg. Nach Einschätzung von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer hat die EZB „recht klare Hinweise“ gegeben, „dass sie vermutlich im März eine Straffung ihrer Geldpolitik in Gang setzen wird“.

Vertreter der Bankenbranche warfen der EZB am Donnerstag vor, die Chance zu einem schnelleren Kurswechsel, den die Notenbanken in den USA und Großbritannien längst eingeleitet haben, verpasst zu haben. Die EZB laufe „der Zeit hinterher und zögert mit den notwendigen Vorbereitungen für eine Zinswende“, befand der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes BdB, sieht ein steigendes Risiko, „dass die EZB noch in diesem Jahr abrupt umsteuern muss“. ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann kritisierte: „Die Zinspolitik und Wertpapierkäufe der EZB wirken inzwischen wie aus der Zeit gefallen.“