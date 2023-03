Konjunktur Hohe Inflation: Fed dreht trotz Bankenkrise an Zinsschraube

Man müsse nun aber herausfinden, was genau passiert sei und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Aufsicht und Regulierung müssten gestärkt werden. Powell sagte auch, dass die Fed bereit sei, „alle Instrumente“ einzusetzen, um die Sicherheit des Bankensystems zu gewährleisten. Finanzministerin Janet Yellen mahnte am Mittwoch allerdings, dass die US-Regierung keine Pauschalversicherungen für Bankeinlagen in Erwägung ziehe. Diese sind bislang im Normalfall nur bis zu einer Höhe von 250.000 US-Dollar versichert.