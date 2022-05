Kuba : Hotelexplosion in Havanna: Zahl der Toten auf 42 gestiegen

Hotelexplosion in Havanna: Zahl der Toten auf 42 gestiegen

Havanna Das Saratoga galt als eines der besten Häuser auf Kuba und sollte in wenigen Tagen wieder öffnen. Doch dann verwüstet eine schwere Explosion das elegante Hotel und reißt viele Menschen in den Tod.

Die Zahl der Todesopfer nach einer Gasexplosion in einem geschlossenen Luxushotel in der kubanischen Hauptstadt Havanna am vergangenen Freitag ist auf 42 gestiegen.