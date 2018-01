später lesen Schwerpunkte in NRW und Bayern IG Metall weitet Warnstreiks aus FOTO: arifoto UG FOTO: arifoto UG Teilen

Im Kampf um höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten für die 3,9 Millionen Metaller in Deutschland will die IG Metall die Warnstreiks noch einmal kräftig ausweiten. Schwerpunkte seien Nordrhein-Westfalen und Bayern, kündigte die Gewerkschaft an. dpa