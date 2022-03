Krieg in der Ukraine : Ikea, Obi, H&M und Co. gehen – aber Globus bleibt weiter in Russland

Im Wortlaut

Zum wirtschaftlichen Engagement des St. Wendeler Familienunternehmens Globus lässt Matthias Bruch, Sprecher der Geschäftsführung Globus Holding, schriftlich auf SZ-Anfrage mitteilen:

„Wir sind durch den Ukraine-Krieg umso mehr ergriffen, da wir seit vielen Jahren mit unseren Märkten in Russland vertreten sind.

Wir beschäftigten dort heute knapp 10 000 Menschen, manche davon bereits seit unserem Markteintritt 2005. Wir fühlen uns diesen Menschen eng verbunden und tragen ihnen und auch unseren Kunden gegenüber trotz der politischen Entwicklungen Verantwortung. Denn als Lebensmittelhändler sind wir für die Grundversorgung der Menschen verantwortlich und möchten deren Zugang zu Lebensmitteln weiter sicherstellen.

Zudem sind wir der Ansicht: Dieser Krieg ist nicht im Sinne der Bevölkerung. Den Wunsch nach Frieden nehmen wir nicht nur hier in Deutschland wahr, er ist auch in Russland, bei unseren Kunden und auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sehr ausgeprägt. Und genau wie in Deutschland geben auch unsere Kolleginnen und Kollegen in Russland täglich ihr Bestes, um den Wünschen unserer Kunden zu entsprechen und eine gute Warenversorgung zu ermöglichen.

Allerdings überschlagen sich auch für uns derzeit die Ereignisse, sodass wir die Entwicklungen sehr genau beobachten und weiter inständig auf eine Friedenslösung hoffen.“