Champions League „Im Märchen“: Man City am Ziel aller Königsklassen-Träume

Der im Finale sehr engagierte 32-Jährige erfüllte sich in seinem dritten Finale den langgehegten Wunsch vom Champions-League-Sieg, mit seinen Teamkollegen um Wunderstürmer Erling Haaland und im Arm von Guardiola sang er die „We Are the Champions“-Hymne. „Man kann sich vorstellen, wenn man das dritte Finale spielt und die zwei davor verloren hat, das erste davon vor zehn Jahren, dann jagt einen das mental“, sagte Gündogan im ZDF.