Impfgipfel : Sechs Millionen Impfdosen für Kinder - Eltern sollen über schützenden Pieks entscheiden

Berlin Bund und Länder wollen auch Minderjährigen bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot machen – trotz aller Skepsis der Ständigen Impfkommission.

Der Fortschritt der Impfkampagne könne sich sehen lassen, hatte Spahn im Vorfeld deutlich gemacht: Waren Ostermontag erst zwölf Prozent der Deutschen einmal geimpft, sind es in dieser Woche bereits mehr als 40 Prozent. Und trotz aller Lieferengpässe – zuletzt hatte der Hersteller Biontech leichte Verzögerungen angekündigt – will Spahn genügend Impfdosen zur Verfügung haben, um bis Ende September nun auch den Zwölf- bis 18-Jährigen eine Impfung anzubieten. Für sie will der Minister 6,4 Millionen Biontech-Impfdosen reservieren. Die Länder sollen nach Spahns Konzept sicherstellen, dass die Impfangebote auch tatsächlich bei dieser Altersgruppe ankommen – vorausgesetzt, die Europäische Zulassungsbehörde (EMA) lässt die Covid-Impfstoffe an diesem Freitag überhaupt für Kinder und Jugendliche zu.