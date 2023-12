Silvester In vielen Ländern ist schon 2024 - Deutschland wartet noch

Nach dem Terroralarm für den Kölner Dom wurden am Sonntag drei weitere Verdächtige festgesetzt. In Berlin sollen etwa 4500 Polizisten Ausschreitungen wie im vergangenen Jahr verhindern. Eine große Überraschung anderer Art gab es in Dänemark: In Kopenhagen kündigte Königin Margrethe in ihrer 52. Neujahrsansprache an, Mitte Januar abzudanken.