RKI-Zahlen : Inzidenz ist erneut gesunken - 32.646 Corona-Neuinfektionen

Auf einer Tafel vor einem Restaurant am Frankfurter Römerberg steht der Hinweis «Bitte beachten Sie die »2-G-Regel« in unserem Restaurant !». (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Berlin Die Inzidenz in Deutschland ist laut RKI erneut gesunken. Experten gehen jedoch derzeit von einer merklichen Untererfassung aus.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 390,9 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 402,9 gelegen.

Experten gehen von Untererfassung aus

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,71 (Donnerstag 5,75) an. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Sonntag mit 5.395.300 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 105.638.