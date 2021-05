Corona-Pandemie : RKI: Sieben-Tage-Inzidenz sechsten Tag in Folge rückläufig

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz sechsten Tag in Folge rückläufig

Berlin Die Corona-Neuinfektionen sinken weiter: Das RKI meldet 16.290 Neuansteckungen - das sind knapp 2500 Fälle weniger als am vorigen Sonntag. Die Krankenhäuser melden eine „erste, leichte Entlastung“.

Die zuletzt positive Entwicklung der Kennzahlen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie setzt sich fort. Am Sonntagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 16.290 erfasste Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages und 110 neue Todesfälle.

Auch wenn in den neuen Zahlen die Angaben aus Bremen fehlen, sind das deutlich weniger als noch vor einer Woche, als das RKI binnen eines Tages 18.773 Neuinfektionen und 120 neue Todesfälle verzeichnet hatte.

Auch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner sinkt weiter, den mittlerweile sechsten Tag in Folge. Sie liegt nun bundesweit bei 146,5. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 148,6 angegeben, vor eine Woche mit 165,6.

Die Zahlen geben den Stand des RKI-Dashboards von 4.58 Uhr wieder. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. An Sonntagen sind die gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem, weil am Wochenende weniger getestet wird.

Angesichts der sinkenden Zahlen spüren auch die Krankenhäuser „ganz überwiegend eine erste, leichte Entlastung“. Das sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, der „Bild“. „Wir haben nun über etwa zwei Wochen relativ konstante Zahlen bei den Neuinfektionen, das gibt uns die Zuversicht, dass wir auch beim Zuwachs der Intensivpatienten bis auf weiteres keinen exponentiellen Anstieg befürchten müssen.“ Dabei stellte Gaß klar, dass „die Belastung in den Kliniken und bei den Beschäftigten auf einem sehr hohen Niveau“ bleibe.

Zuletzt hatten sich Experten mit Blick auf das Infektionsgeschehen in Deutschland vorsichtig optimistisch gezeigt. Mobilitätsforscher Kai Nagel von der TU Berlin rechnet nicht mehr mit einer Zunahme der Fallzahlen, Physikerin Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen geht sogar von einem zügigen Rückgang der Inzidenzen in den nächsten Wochen aus.