IOC berät über Strafe - Russland will Sportler schützen

Russland muss wegen des Dopingskandals um die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea bangen. Die Führung des Internationalen Olympischen Komitees berät am heutigen Dienstag in Lausanne über Strafen bis hin zu einem Ausschluss der Sport-Großmacht. Von Thomas Körbel und Martin Romanczyk, dpa