Trier Luxemburg wähnt sich durch falsche EU-Zahlen zu Unrecht an der Tabellenspitze.

Die luxemburgische Polizei behauptet jedenfalls, dass eine aktuelle Veröffentlichung des Statistischen Amts der Europäischen Union falsch sei. Laut dieser Statistik werden in Luxemburg europaweit die meisten Autos gestohlen – jährlich 328 je 100 000 Einwohner (der TV berichtete). Zum Vergleich: In Deutschland waren es im Zeitraum zwischen 2015 und 2017 jährlich 69 geklaute Autos, beim EU-Schlusslicht Dänemark gerade einmal vier gestohlene Fahrzeuge.

Und warum liegen die Autoklau-Zahlen in Luxemburg so deutlich über den Zahlen anderer EU-Länder? Eine Erklärung der Statistiker ist, dass es im Großherzogtum deutlich mehr Fahrzeuge je 1000 Einwohner gibt als in anderen europäischen Ländern. Wo das Angebot größer ist, schlagen die Langfinger auch gerne häufiger mal zu. Klingt plausibel, ist nach Angaben der Luxemburger aber alles an den Haaren herbeigezogen. Aufgeschreckt durch die statistischen Zahlen hat die Polizei des Großherzogtums nämlich nachgerechnet und kam zu einem völlig anderen Ergebnis, wie Sprecherin Yasmine Fleschen unserer Zeitung sagt.