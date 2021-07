Weltkulturerbestadt : Italien sperrt Kreuzfahrtschiffe in Venedig aus

Rom/Venedig Seit Jahren streiten die Menschen in Venedig über die Kreuzfahrtschiffe. Vor kurzem drohte die Unesco mit einem Eintrag auf einer Negativ-Liste. Jetzt hat die Regierung den Riegel vorgeschoben.

Die Maßnahme gelte für Kreuzfahrtschiffe mit mehr als 25.000 Bruttoregistertonnen oder einer Länge über 180 Metern beziehungsweise mehr als 35 Metern Höhe, teilte die Regierung am Dienstagabend in Rom mit. Ab dem 1. August sollen keine Kreuzfahrer mehr durch die Lagune fahren. Das Verbot gilt auch für Pötte, die gewisse Abgasnormen überschreiten.

Der Verband der Kreuzfahrt-Reedereien sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagabend, das Verbot sei „keine schlechte Nachricht“. Auf Venedig hätte die Industrie ohnehin in diesem Jahr keine Priorität gelegt. Nun habe man etwas mehr Planungssicherheit, da der Hafen in Marghera, an dem derzeit etwa Containerschiffe anlegen, für den Übergang als temporäre Anlegestelle dienen solle.