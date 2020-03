Folgen der Corona-Krise : IWF: Weltwirtschaft wird „schwere“ Rezession erleben

Die sonst von unzähligen Menschen bevölkerte U-Bahn in New York ist menschenleer. Foto: Vanessa Carvalho/ZUMA Wire/dpa.

Washington/Paris Die globale Konjunktur leidet unter dem neuartigen Coronavirus. Unternehmen legen ihre Fabriken still, der Handel stockt. Internationale Organisationen sehen eine schwere Zukunft voraus. Doch es gibt auch Hoffnung.

Die Wirtschaft in den USA und weiteren reichen Ländern schrumpfe bereits, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa am Freitag. Die Weltwirtschaft werde wegen des Virus in diesem Jahr eine „schwere“ Rezession erleben, warnte Georgiewa. Auch die Industriestaaten-Organisation OECD erwartet wegen der Corona-Krise eine Rezession in vielen Volkswirtschaften.