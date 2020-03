Coronavirus-Pandemie : Japan bereit zur Olympia-Verschiebung

Japans Premierminsiter Shinzo Abe zieht die Verschiebung der Sommerspiele in Tokio in Betracht. Foto: -/Kyodo/dpa.

Tokio Nach dem IOC ist nun auch Olympia-Gastgeber Japan bereit die Sommerspiele in Tokio wegen der Coronavirus-Pandemie zu verlegen. Der Fackellauf soll dennoch am Donnerstag beginnen. Athleten wollen aber keine weitere wochenlange Hängepartie.

Der weltweite Aufschrei gegen eine planmäßige Ausrichtung der Olympischen Spiele in Tokio hat jetzt auch in Japan Gehör gefunden.

In einer persönlichen E-Mail an die Athleten warb IOC-Präsident Thomas Bach erneut um Verständnis dafür, dass eine endgültige Entscheidung über einen Termin für die Tokio-Spiele - eine Verschiebung in den Herbst, ins nächste Jahr oder bis 2021 - jetzt noch verfrüht wäre. „Ich weiß, dass diese beispiellose Situation viele Ihrer Fragen offenlässt“, schrieb der 66-jährige Deutsche. „Ich weiß auch, dass dieser rationale Ansatz möglicherweise nicht mit den Emotionen übereinstimmt, die viele von Ihnen durchleben müssen.“

Der Deutsche Olympische Sportbund wird am Dienstagabend mit seinen Fachverbänden über eine mögliche Verschiebung der Tokio-Spiele in einer Telefonkonferenz beraten. Außerdem läuft eine vom DOSB initiierte Abstimmung von rund 600 für Olympia qualifizierte Athleten oder potenzielle Kandidaten, ob sie an den Sielen wie geplant oder an einem alternativen Termin teilnehmen wollen.