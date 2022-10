Gewinner gekürt : Tagesschau-Sprecherin erklärt Jugendwort des Jahres: "Wer jemanden smashen will ..."

Tagesschau-Sprecherin erklärt Jugendwort des Jahres: "Wer jemanden smashen will ..."

Im vergangenen Jahr landete die Tagesschau einen Volltreffer mit ihrer Erklärung zum Jugendwort des Jahres. Auch 2022 klärt Sprecherin Susanne Daubner wieder auf, was die jungen Leute eigentlich sagen.

Das Jugendwort 2022 ist da und manch einer wird sich noch daran erinnern, was im letzten Jahr los war. Damals musste man das Wort „Cringe“ erklären, also ein spezifisches Gefühl, das Menschen überkommen kann, wenn sie sich fremdschämen. Warum es dafür ein eigenes Wort braucht, hat die Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner ganz wunderbar erklärt. Das Video dazu wurde zum Internet-Hit.

Tagesschau-Sprecherin erklärt, was Smash bedeutet

Ganz klar, dass Susanne Daubner auch dieses Mal wieder das Jugendwort erklären musste: „Das Jugendwort des Jahres 2022 ist da. Es ist: Smash“, verrät Susanne Daubner in einem Clip, den die Tagesschau online gestellt hat. „Aber was bedeutet das eigentlich? Wer jemanden smashen will, würde die Person beim Online-Daten nach rechts wischen - oder auch mehr. Das Gegenteil davon ist ‚pass‘ - eine Abfuhr.“