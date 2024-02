Mit 24 Jahren „Juwel“: Sportwelt trauert um Marathon-Star Kiptum

Anders als zum Beispiel Kipchoge hatte er sich seine Wettkampfhärte nicht erst über viele Jahre auf der Tartanbahn geholt, sondern gleich eine Marathon-Karriere gestartet. Und das an Anhieb mit großem Erfolg. In Valencia war Kiptum im Dezember 2022 einen inoffiziellen Debüt-Weltrekord von 2:01:53 Stunden gelaufen, dann gewann er sensationell den London-Marathon in 2:01:25 Stunden. Der Wunderläufer hatte danach direkt angekündigt, dass er den Weltrekord angreifen möchte. Das setzte er dann am 8. Oktober in Chicago erfolgreich in die Tat um.